Calamai: "Finalmente la reazione della società, in passato troppo buonismo"

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Condivido le parole di Cognigni e di Antognoni".Prosegue: "Troppo buonismo in passato, non era perfettamente in linea con le aspettative di uno s...

A cura di Redazione Labaroviola 27 settembre 2018 19:37

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