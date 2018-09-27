Calamai: "Finalmente la reazione della società, in passato troppo buonismo"
Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Condivido le parole di Cognigni e di Antognoni".Prosegue: "Troppo buonismo in passato, non era perfettamente in linea con le aspettative di uno s...
A cura di Redazione Labaroviola
27 settembre 2018 19:37
Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Condivido le parole di Cognigni e di Antognoni".
Prosegue: "Troppo buonismo in passato, non era perfettamente in linea con le aspettative di uno spogliatoio che sente la necessità di essere difeso. Stavolta c’è stata una reazione sanguigna, vera. Una presenza. Quello che si invocava e che stavolta è arrivato".
Conclude con un pensiero sulla squadra: "Pioli è soddisfatto della crescita del gruppo".