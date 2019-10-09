Calamai: "Centro sportivo un capolavoro di Rocco e Joe. Finalmente qualcuno che alle parole fa seguire i fatti"

La firma della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato del nuovo centro sportivo a Radio Bruno: "Rocco è diverso da tutti gli altri presidenti, è venuto qua solo per fare calcio senza secondi fin...

A cura di Redazione Labaroviola 09 ottobre 2019 17:57

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