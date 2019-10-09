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Calamai: "Centro sportivo un capolavoro di Rocco e Joe. Finalmente qualcuno che alle parole fa seguire i fatti"

La firma della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato del nuovo centro sportivo a Radio Bruno: "Rocco è diverso da tutti gli altri presidenti, è venuto qua solo per fare calcio senza secondi fin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2019 17:57
Calamai: "Centro sportivo un capolavoro di Rocco e Joe. Finalmente qualcuno che alle parole fa seguire i fatti" -
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La firma della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato del nuovo centro sportivo a Radio Bruno: "Rocco è diverso da tutti gli altri presidenti, è venuto qua solo per fare calcio senza secondi fini. Parliamo di un capolavoro di Rocco e Joe, uomini che rappresentano una società che parla senza peli sulla lingua e che ad ogni azione fa corrispondere nell’immediato i fatti, basta vedere la questione Chiesa. Sono come dei carrarmati dritti verso il loro obiettivo senza mai trovare un compromesso".

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