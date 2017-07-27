Calamai: "Basta innamorarsi dei giocatori. DV pronti a cedere di fronte a un acquirente credibile"

Berna? I giocatori oggi sono industrie. Questa Fiorentina è come una barca senza timoniere

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "La storia di Bernardeschi mi ha colpito tanto: bisogna smettere di innamorarsi dei giocatori. Oggi loro sono industrie e fanno guadagnare soldi".

Prosegue sulla situazione della società: "La Società? Non è cambiato niente da quel comunicato, se arriva un acquirente credibile si vende. Capisco le richieste di Nardella, ma ad oggi la posizione della Fiorentina è questa. Credo che debba succedere qualcosa, non troppo in là, perché al momento siamo in una barca senza timoniere. Anche in questa situazione si va avanti, ma è evidente che non ci può essere l’entusiasmo assoluto dei primi tempi".