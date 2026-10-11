Calamai attacca: "Il mercato di Paratici non funziona, ha speso una valanga di soldi per nulla"

Il giornalista ha criticato le scelte del dirigente viola

I segnali che arrivano dalla casa viola sono sempre più preoccupanti. La Fiorentina ha chiuso il sabato di campionato occupando il terzultimo posto in classifica: uno scenario drammatico per un club che nelle ambizioni estive puntava a conquistare un posto in Europa League e che ora si ritrova a dover fare i conti con lo spettro della zona retrocessione, nonostante la qualità della rosa dovrebbe teoricamente tenere la squadra al riparo da simili rischi.

Gli investimenti finiti sotto accusa

Nel suo ultimo editoriale per TUTTOmercatoWEB, il giornalista Luca Calamai mette sul banco degli imputati la gestione sportiva e l'operato del direttore sportivo Fabio Paratici, evidenziando come le ingenti risorse investite sul mercato non stiano portando i frutti sperati:

«Segnali negativi arrivano dalla Fiorentina, che ha chiuso il sabato di campionato al terzultimo posto in classifica. Altro che puntare all’Europa League. Oggi si parla di retrocessione anche se la rosa viola dovrebbe garantire un campionato senza questo rischio. Il problema sono la montagna di soldi spesi in estate da Paratici che per il momento stanno fruttando poco. Il grande investimento su Oulai non decolla, Atta rischia di stare fuori per molte settimane per un problema fisico che non sarà facile da risolvere, la difesa subisce gol contro qualsiasi avversario e in mezzo al campo manca un’alternativa a Fagioli capace di costruire il gioco.»

I dubbi su Vanoli e gli interrogativi per Commisso

L'analisi di Calamai sposta poi il focus sulla gestione della panchina e sulle scelte strategiche della proprietà, esprimendo forti perplessità sulla continuità del progetto tecnico e sul ruolo del presidente Giuseppe Commisso: