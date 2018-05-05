Calamai: "Bellissimo il messaggio della famiglia Astori per Firenze. Davide vive nel cuore di tutti"
La firma della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha commentato oggi, sul suo profilo twitter, il messaggio scritto dalla famiglia di Davide Astori. Queste le sue parole: "E' bellissimo il messaggio ch...
A cura di Redazione Labaroviola
05 maggio 2018 16:46
La firma della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha commentato oggi, sul suo profilo twitter, il messaggio scritto dalla famiglia di Davide Astori. Queste le sue parole: "E' bellissimo il messaggio che i genitori di Astori hanno scritto per ringraziare Firenze e la Fiorentina. Sono passati più di due mesi dalla tragedia, ma Davide è ancora nel cuore di tutti".