Cagliari trasferta complicata: solo 7 vittorie della Fiorentina su 42 incontri, l’ultima lo scorso anno

Tra poche ore la Fiorentina scenderà in campo per sfidare il Cagliari in una sfida che vale molto per il campionato di entrambe le squadre. Il Cagliari da una parte è alla ricerca dei 3 punti per ottenere la aritmetica salvezza, i ragazzi di Palladino invece cerca i 3 punti per rimanere aggrappata alla corsa per un posto in Europa League.

Al contrario di quello che si può pensare la trasferta di Cagliari è una partita storicamente complicata per la Fiorentina che su 42 incontri ne ha vinti solo 7, a fronte di 17 pareggi e di 18 successi Rossoblù. Il Cagliari in casa ha segnato 55 reti mentre la Fiorentina solo 39.

Va detto anche che la Fiorentina non perde a Cagliari dal 2019 quando la squadra allenata da Montella franò rovinosamente per 5-2 in terra sarda. Da lì in poi 2 pareggi e 1 vittoria viola, quella dello scorso anno per 2-3 con il rigore finale siglato da Arthur