Cagliari-Fiorentina: i viola hanno completato 382 passaggi, solo 6 i tiri nello specchio

Secondo quanto riportato da Goalist, la percentuale di possesso palla della Fiorentina è del 59,7%, di fronte ad un 40,3% del Cagliari. I sardi hanno intercettato ben 9 palloni, a fronte dei 5 dei viola.

Il palleggio della Fiorentina, tipico del gioco di Italiano, tanta intensità, tanti passaggi, si nota anche dal numero di quelli completati, ben 382 (77,5% di precisione) di fronte ai 244 (66,8% di precisione) della squadra guidata da Mazzarri. Il Cagliari ha messo dentro 19 cross mentre la viola 3 in meno, 16. Pochi infatti i traversoni dentro provenienti dai due esterni bassi gigliati, Biraghi (il quale ha sbagliato anche il calcio di rigore) e Odriozola (il quale ha causato un calcio di rigore dopo il tocco di mano del pallone, da lì è arrivata la sua espulsione).

La Fiorentina ha tirato in porta 16 volte (6 nello specchio della porta) mentre il Cagliari 12 conclusioni (3 nello specchio). I gigliati hanno calciato in 5 occasioni da fuori area, i sardi 2. Quasi un testa a testa invece per le conclusioni arrivate dall’interno dell’area, 10 per i padroni di casa, 11 per gli ospiti.

La difesa composta da Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi porta a casa 20 contrasti (65%), 9 quella sarda. 20 le respinte rossoblù, 17 quelle viola.

