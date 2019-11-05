Cagliari-Fiorentina: Grande attesa dei tifosi rossoblù, domenica al Sardegna Arena sarà una bolgia

Appuntamento questo pomeriggio ad Assemini per i rossoblù che ieri sono rimasti a riposo dopo il successo ottenuto domenica a Bergamo. Osservato speciale sarà Ceppitelli che per il riacutizzarsi della...

Appuntamento questo pomeriggio ad Assemini per i rossoblù che ieri sono rimasti a riposo dopo il successo ottenuto domenica a Bergamo. Osservato speciale sarà Ceppitelli che per il riacutizzarsi della fascite plantare è stato costretto a saltare le ultime due gare. Pronto invece al rientro Pellegrini che ha scontato il suo turno di squalifica dopo i cinque cartellini gialli. In attesa di verificare le condizioni del capitano, Maran avrà solo problemi di abbondanza nel scegliere gli undici da opporre alla Fiorentina.

Grande l’attesa del pubblico isolano per la sfida ai viola, gara per la quale i tagliandi saranno in vendita da questa mattina nei consueti canali. Si preannuncia un clima caldissimo domenica al Sardegna Arena per la squadra allenata da Vincenzo Montella. A riportarlo è il Corriere dello sport.