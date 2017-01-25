Caceres si propone ai viola: "Io alla Fiorentina? Mi piacerebbe..."

Il difensore ex Juventus è ancora in cerca di squadra...

Il difensore ex Juventus, Martin Caceres è attualmente ancora svincolato. Vi erano stati in passati diversi "pour parler" anche con la Fiorentina ma l'accordo non era mai stato trovato complice anche l'alta richiesta di ingaggio annuo.

In un intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, ha parlato anche della discrasia con il Trabzonspor e ha cosi aperto la porta alla Fiorentina proponendosi letteralmente:

"La mia condizione fisica? Sto benissimo e sono in grande forma direi di essere pronto. Il Trabzonspor? Sono cose personali, che preferisco non commentare. Le voci che mi accostano ad Inter e Fiorentina? Beh, dico che mi piacerebbe molto”. Conclude così il difensore.