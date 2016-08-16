Caceres sfuma per la Fiorentina? Accordo ad un passo con il Napoli, programmate le visite mediche

Il procuratore del calciatore e il Napoli stanno trattando e l'accordo non sembra lontano...

Nelle ultime ore i dirigenti del Napoli hanno incontrato Daniel Fonseca, agente di Martin Caceres, con cui De Laurentiis sta trattando per l'ingaggio. Il numero uno azzurro avrebbe voluto fargli sostenere le visite mediche nella giornata di domani: mancando però ancora l'accordo economico, sono state rimandate a quando le parti avranno definitivamente raggiunto l'intesa. In questi giorni, il calciatore si sta allenando a Como e attende che si definiscano i contorni dell'operazione. Tra sondaggi e trattative, Napoli continua ad essere attivo sul mercato: Giuntoli pronto a rinforzare la difesa di Maurizio Sarri. Così riporta Gianluca Di Marzio.