Caceres regala il pareggio alla Lazio 46' minuto su calcio d'angolo. 2-2 al Franchi
Incredibile 2-2 al Franchi. Pochi minuti dopo la rete del 2-1 di Luis Alberto, arriva il pareggio di Caceres sugli sviluppi di calcio d'angolo
A cura di Redazione Labaroviola
18 aprile 2018 21:21
Incredibile 2-2 al Franchi. Pochi minuti dopo la rete del 2-1 di Luis Alberto, arriva il pareggio di Caceres sugli sviluppi di calcio d'angolo. Bello stacco dell'uruguaiano che salta praticamente da solo e schiaccia il pallone su Dragowski, che si trascina la palla dentro.