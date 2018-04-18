Labaro Viola

Caceres regala il pareggio alla Lazio 46' minuto su calcio d'angolo. 2-2 al Franchi

Incredibile 2-2 al Franchi. Pochi minuti dopo la rete del 2-1 di Luis Alberto, arriva il pareggio di Caceres sugli sviluppi di calcio d'angolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2018 21:21
Caceres regala il pareggio alla Lazio 46' minuto su calcio d'angolo. 2-2 al Franchi -
News
Lazio
Condividi

Incredibile 2-2 al Franchi. Pochi minuti dopo la rete del 2-1 di Luis Alberto, arriva il pareggio di Caceres sugli sviluppi di calcio d'angolo. Bello stacco dell'uruguaiano che salta praticamente da solo e schiaccia il pallone su Dragowski, che si trascina la palla dentro.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok