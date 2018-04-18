Caceres: “Abbiamo dimostrato di avere un grande cuore. Vogliamo la Champions. Felice per il goal”

Il difensore della Lazio, ex Hellas Verona, Martin Caceres ha parlato in zona mista. Queste le sue dichiarazioni:“Successe tantissime cose in 9o minuti, abbiamo dimostrato di avere un grande cuore. Tr...

Il difensore della Lazio, ex Hellas Verona, Martin Caceres ha parlato in zona mista. Queste le sue dichiarazioni:

“Successe tantissime cose in 9o minuti, abbiamo dimostrato di avere un grande cuore. Tra primo e secondo tempo ci siamo guardati e sapevamo cosa fare, il mister era già in tribuna e non c’è stato bisogno di lui. Vogliamo arrivare in Champions League ogni partita fino alla fine è decisiva. Contento per il goal specie perché contro l’Inter era andata male. Se resto alla Lazio? Vedremo”