Cabral, tanti no prima di sfondare ed il pensiero di lasciare il calcio. 65 gol in 3 anni al Basilea

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, parla di Arthur Cabral, tornando all’inizio della sua carriera. L’attaccante oggi della Fiorentina, ha iniziato con il “calcetto” a soli 5 anni, dai 13 è passato poi al calcio. Tanti provini, dalla Fluminense al Palmeiras senza però avere alcuna fortuna. Il giovane non riusciva a sfondare, per questo aveva pensato di lasciare tutto. Poi l’occasione si è presentata con un club di B brasiliana dove è esploso, promozione, serie A e poi Palmeiras. Ed in seguito, l’Europa, ed il Basilea. Lo score? 65 reti in tre stagioni.

