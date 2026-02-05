Buttare un petardo contro un giocatore costa quanto esporre la scritta: “Juve Merd*”. Che barzelletta

Il giudice sportivo ha comminato una multa i 50 mila euro all’Inter per il petardo che ha colpito il portiere della Cremonese Emil Audero. Infatti nel secondo tempo di Cremonese-Inter dal settore ospiti è stata lanciata una bomba carta che è esplosa accanto al portiere dei grigio-rossi, stordendolo e aprendogli una ferita sulla gamba. La multa presa dai tifosi dell’Inter è la stessa presa da quelli della Fiorentina per la coreografia con la scritta “Juve Mer*a” mostrata lo scorso anno in Fiorentina-Juventus. Insomma per i giudice sportivo una coreografia goliardica che non nuoce alla salute di nessuno si merita la stessa sanzione di un petardo che colpisce un giocatore mettendo a serio repentaglio la sua salute