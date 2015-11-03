Labaro Viola

Notizie Petardo Fiorentina

Buttare un petardo contro un giocatore costa quanto esporre la scritta: “Juve Merd*”. Che barzelletta

05 febbraio 2026 11:42

Cagliari, tenta di portare petardo pericoloso allo stadio durante la gara contro la Viola: in manette

11 novembre 2019 20:45

Archivio

Esplora l'archivio di Petardo

Sett. 6
Sett. 46