Burdisso dir. Boca: "De Rossi non andrà alla Fiorentina a gennaio, il suo obiettivo..."

Si parla molto del trasferimento di De Rossi magari alla Fiorentina a gennaio. Il dirigente degli Xeneizes, Nicolas Burdisso, ha specificato: “È venuto in Argentina per giocare con il Boca perché era...

Si parla molto del trasferimento di De Rossi magari alla Fiorentina a gennaio. Il dirigente degli Xeneizes, Nicolas Burdisso, ha specificato: “È venuto in Argentina per giocare con il Boca perché era il suo desiderio. Ha avuto la sfortuna di essere costretto a forzare per esserci nella partita contro il River e si è infortunato, ma speriamo di averlo il prima possibile. Le voci di una sua partenza sono solo speculazioni”.