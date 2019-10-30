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Burdisso dir. Boca: "De Rossi non andrà alla Fiorentina a gennaio, il suo obiettivo..."

Si parla molto del trasferimento di De Rossi magari alla Fiorentina a gennaio. Il dirigente degli Xeneizes, Nicolas Burdisso, ha specificato: “È venuto in Argentina per giocare con il Boca perché era...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 11:28
Burdisso dir. Boca: "De Rossi non andrà alla Fiorentina a gennaio, il suo obiettivo..." - LA PLATA, ARGENTINA - AUGUST 13: Daniele De Rossi of Boca Juniors looks on during a match between Boca Juniors and Alamgro as part of Round of 32 of Copa Argentina 2019 at Estadio Ciudad de La Plata on August 13, 2019 in La Plata, Argentina. (Photo b
LA PLATA, ARGENTINA - AUGUST 13: Daniele De Rossi of Boca Juniors looks on during a match between Boca Juniors and Alamgro as part of Round of 32 of Copa Argentina 2019 at Estadio Ciudad de La Plata on August 13, 2019 in La Plata, Argentina. (Photo b
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Si parla molto del trasferimento di De Rossi magari alla Fiorentina a gennaio. Il dirigente degli Xeneizes, Nicolas Burdisso, ha specificato: “È venuto in Argentina per giocare con il Boca perché era il suo desiderio. Ha avuto la sfortuna di essere costretto a forzare per esserci nella partita contro il River e si è infortunato, ma speriamo di averlo il prima possibile. Le voci di una sua partenza sono solo speculazioni”.

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