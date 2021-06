Burdisso alla Fiorentina accende il mercato argentino: De La Vega, Weigandt e Almada i nomi

Fra Firenze e l’Argentina il feeling è sempre stato forte e immediato. Ecco perchè Burdisso può essere fin da suo il profilo giusto per la piazza viola con le sue quotazioni destinate a crescere. Con il tempo il suo ruolo e i suoi compiti saranno sempre più chiari, anche se in entrata potrebbe già essere importante per giocatori monitorati come il ventenne Pedro de la Vega esterno del Lanus, Thiago Almada, trequartista del Velez o il difensore Marcelo Weigandt. Lo riporta il Corriere dello Sport.

