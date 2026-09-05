Buone notizie per Atta e Dodo: entrambi in panchina contro il Torino, a disposizione di Grosso

I due viola saranno in panchina nella sfida contro i granata

Allarme rientrato per Atta e Dodo. In conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino, valido per la terza giornata di campionato, Fabio Grosso aveva segnalato i dubbi da sciogliere sulle condizioni del terzino e del centrocampista viola. La decisione, dunque, è stata la regolare convocazione e la loro presenza per il match delle ore 15 al Franchi: i due viola saranno in panchina e a disposizione del tecnico.