BUON ANNO ETERNI INNAMORATI! DUE PROPOSITI PER L'ANNO NUOVO...

Propositi per l'anno nuovo: due sogni...

Tanti auguri Fiorentina, tanti auguri tifosi viola!

Un altro anno viola è trascorso, tra gioie (poche) e dolori (diversi) un'altra stagione ahimè senza trofei che mancano ormai da troppo tempo.

Nell'anno appena iniziato i tifosi vogliono vedere due cose possibilmente:

- I giovani blindati, Bernardeschi e Chiesa in primis che sono il futuro della Fiorentina.

- Un trofeo

Si sa, nei "progetti per l'anno nuovo" si è magari ottimisti, magari un po' folli, ingenui... Però Firenze se lo merita, merita di sventolare i propri colori in alto, merita di gioire e salire nell'Olimpo. Merita di vedere due ragazzi del vivaio che lottano per la maglia viola, senza andarsene con la fame e la voglia di vincere che trasuda da ogni poro.

Buon 2017 eterni sognatori viola, noi che ogni partita che vinciamo ci sentiamo più vicini a raggiungere l'obbiettivo, noi che ad ogni goal siamo felici come un bambino con il suo nuovo giocattolo, noi che in quei 90 minuti siamo tutti fratelli e ci abbracciamo anche con chi non conosciamo. Noi che in quei 90 maledetti minuti non abbiamo titolari, problemi, affitto da pagare e quella grana da risolvere. Siamo innamorati, ogni anno sempre più...

Gabriele Caldieron