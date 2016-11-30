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Bucciantini: "Sousa si sente truffato dalla società, gli è stato tolto..."

Marco Bucciantini, giornalista de l’Unità, è intervenuto  in serata a Radio Blu. Ecco le sue parole: “Sousa è convinto che gli sia stato tolto qualcosa a gennaio, si sente come truffato dalla società,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2016 22:17
Bucciantini: "Sousa si sente truffato dalla società, gli è stato tolto..." -
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Marco Bucciantini, giornalista de l’Unità, è intervenuto  in serata a Radio Blu. Ecco le sue parole: “Sousa è convinto che gli sia stato tolto qualcosa a gennaio, si sente come truffato dalla società, ma io lo vedo sempre sul pezzo. A Milano? Abbiamo visto cose inconcepibili. La Fiorentina ha reagito bene. In tutti e tre i gol dell’Inter gli errori individuali sono più importanti di quelli di squadra. In dieci ha perfino fatto una partita commovente. Che poi l’atteggiamento di Sousa sia questo lo dobbiamo accettare”.

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