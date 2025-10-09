Bucciantini "Pioli deve esser fiero, se c'è una speranza è proprio lui, con la sua esperienza"

Per Bucciantini alla squadra viola mancano coraggio, energia e personalità. Il giornalista individua però in Pioli l’unica ancora di salvezza

La sosta non porta serenità in casa Fiorentina. Anzi, secondo il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, la squadra viola è chiamata a un esame di coscienza profondo, perché i segnali negativi arrivano ormai da tempo e non si può più far finta di nulla.

“Di solito le soste depositano ciò che fai prima, invece la Fiorentina deve prendere atto di quanto fatto e ripartire prendendo il poco di buono, quei 5 minuti col Como, quei 20 minuti con la Roma… Questo momento richiede una grande esperienza nel gestire la psicologia del gruppo e i giocatori, bisogna tirare fuori la personalità”, ha dichiarato Bucciantini, evidenziando come il problema non sia solo fisico o tecnico, ma soprattutto mentale.

Secondo il giornalista, alla squadra manca quella gamba necessaria per sostenere ritmi e intensità, ma soprattutto il coraggio di mettersi in gioco fino in fondo. “Questa squadra non ha tanta gamba, ha tecnica ma senza coraggio ed energia non la vedi. Serve risvegliare il carattere e il senso di responsabilità dei giocatori”, ha detto senza mezzi termini.

L’analisi si fa ancora più dura quando Bucciantini chiama in causa lo spirito, quello che, a suo dire, alcuni interpreti sembrano completamente aver smarrito. “Se manca la gamba, almeno finire le partite coi crampi. La Fiorentina non si avviti. In un altro calcio queste cose non andrebbero neppure spiegate, mentre alla Fiorentina manca quel tipo di coraggio. Se viene a mancare la gamba, almeno bisogna finire la partita coi crampi. Un po' come fa Fazzini, è l'esempio che si consuma dall'emozione. Prendo il suo modo di entrare in campo, oppure quelli di Kean e di Gosens. Anche Dodo, nonostante stia facendo malissimo, è uno che ci prova. Ognuno tiri fuori quello che sa fare, altrimenti ti avviti”.

In un ambiente che, secondo Bucciantini, non trasmette più riferimenti solidi, l’unica figura da cui ripartire resta comunque Stefano Pioli. È a lui che il giornalista affida le speranze per una ripartenza: “Deve essere fiero. So che è un momento difficile, ma c'è una speranza ed è lui, la sua competenza e la sua esperienza. I giocatori non possono guardare in società, è lui la figura che li deve guidare”.