Bucciantini: "Non escludo Antognoni come talent scout. Spero Barone indietreggi sul parlare di calcio"

Bucciantini a Radio Bruno: "Italiano ottima scelta. Servono giocatori giusti per sviluppare le sua idee

Il giornalista di Sky Marco Bucciantini, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato dei temi caldi che la Fiorentina sta affrontando in queste ore. Le sue parole:

"Italiano? Gli ultimi tre campionati che ha disputato sono stati incredibili. La Fiorentina ha scelto bene. Penso possano crescere molto insieme. Devono costruire una rosa che possa permettere a Italiano di fare al meglio il suo lavoro, perchè è uno che fa giocare molto bene le squadre. Servono giocatori giusti per sviluppare la sua idea di gioco".

Prosegue Bucciantini: "Il legame che c'è tra la città di Firenze e Antognoni è unico. Ho la necessità che questa storia finisca bene. Dobbiamo ascoltare le parole che vengono dette. Non sono uno che crede alle bandiere, ma credo negli uomini, nel valore storico, nella conoscenza. Uno come lui in società è necessario e il ruolo di talent scout non lo scarterei a priori, perché è una posizione migliore di quella che ha adesso, dove non fa praticamente niente, tranne che essere un uomo immagine"

Sugli acquisti, il giornalista di Sky: "Serve un centrocampista con caratteristiche tecniche e fisiche giuste per il 4-3-3 di Italiano. Gonzalez ottimo acquisto, è giovane. Durante l'ultimo anno è stato colpito da un po' di infortuni, ma per il presente e il futuro sarà molto utile alla Fiorentina, ricordiamo che gioca spesso titolare nell'Argentina al posto di Di Maria. A Firenze porterei Messias, perché ha una grande resistenza fisica e qualità tecniche importanti, sa passare bene la palla e saltare l'uomo, e anche Tomiyasu, che quest'anno ha fatto un bel campionato. Dello Spezia mi piace Maggiore, bravo negli inserimenti. Tra Sensi e Torreira? Entrambi, sono giocatori fortissimi tecnicamente"

A conclusione, Bucciantini sulla dirigenza: "Barone dovrebbe lasciare lavorare Pradè e Burdisso, spero che ogni tanto indietreggi sul parlare di calcio. Burdisso è un ottimo acquisto, sembra una figura molto seria e capace in quello che fa. Pradé, se messo nelle giuste condizioni, le cose buone le fa, l'abbiamo già visto in passato"

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