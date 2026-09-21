Bucciantini: "Napoli di Allegri, niente di più della Fiorentina. I viola hanno sprecato tanto"

"Le statistiche evidenziano gli sprechi dei viola"

Secondo Marco Bucciantini, il pareggio tra Fiorentina e Napoli rispecchia l’equilibrio visto in campo. Il giornalista, intervenuto a Sky, ha respinto l’idea che gli azzurri avrebbero dovuto necessariamente portare a casa la vittoria: «Non capisco chi dice che il Napoli doveva vincere. Poteva, ma non doveva».

Bucciantini ha quindi sottolineato come la squadra di Allegri non abbia fatto più della Fiorentina: «Il Napoli di Allegri non ha fatto più della Fiorentina». A pesare, secondo l’analisi dell’opinionista, sono state soprattutto le occasioni sprecate dalla formazione viola. Nel finale De Gea è stato decisivo con due parate, mentre nel primo tempo la Fiorentina aveva colpito anche due traverse.Il giudizio di Bucciantini è dunque chiaro: «Il Napoli ha fatto una partita nelle sue possibilità attuali, ma nulla più». Una valutazione che mette in evidenza soprattutto la prestazione della Fiorentina e la capacità della squadra viola di tenere testa agli azzurri per tutta la gara.