Allegri: "Oggi usciamo dal campo arrabbiati, perché non siamo riusciti a vincere contro una buona squadra"

L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Dazn nel posto partita di Fiorentina-Napoli

Ecco le parole di Allegri a Dazn: "Abbiamo fatto una partita tecnica, dobbiamo essere più cattivi sotto porta, dobbiamo migliorare, deve cambiare la convinzione. Oggi c'è da uscire dal campo arrabbiati, perché non siamo riusciti a vincere contro una buona squadra che è la Fiorentina, dobbiamo crescere perché non abbiamo concretizzato le azioni. Potevamo giocare meglio e fare tante considerazioni, ma dobbiamo uscire dal campo arrabbiati".