Vanoli: “Abbiamo le potenzialità per vincere queste partite. Siamo stati coraggiosi e mi è piaciuto”

Vanoli ha parlato a Dazn nel post partita

Paolo Vanoli è intervenuto a DAZN dopo il pareggio con il Napoli, queste le sue parole:

“Faccio i complimenti ai ragazzi, il Napoli ha vinto scudetto e fatto 2º e l’abbiamo affrontata in maniera sbarazzina e coraggiosa. Oggi nulla da dire se si vinceva, dobbiamo essere contenti ma sapere che abbiamo il potenziale per andare a vincere. Guardate i dati sui tiri, i tiri dentro l’area e i palloni recuperati nella loro metà campo.

Ringrazio il pubblico perché se noi diamo tutto loro ci regalano grandi soddisfazioni e punti, l’ho detto ai ragazzi. Ma sta a noi, ci sono state più partite oggi. Viery oggi stringeva troppo la linea e nei cambi gioco che sapevamo che loro sono primi in A per cambio gioco avevo un rischio da affrontare ma Valdepenas è entrato bene con personalità, con questo spirito andiamo in alto. Non guardiamo la classifica ma è una squadra di talento che però deve imparare a giocare l’uno per l’altro.

Ho la fortuna di scegliere tra Beto e Pellegrino che sono diversi. È vero che oggi Beto soffre il fatto di non fare gol perché tanto poi arriva, Beto sarà importante per noi. Abbiamo la fortuna per chi rimane qui per lavorare ritrovare la condizione migliore.”