Tifoso del Napoli in tribuna al Franchi provoca e insulta la Fiesole, nessuna rissa o contatto

Momenti di tensione oggi in tribuna che però non hanno portato a scontri

Momenti di tensione oggi in tribuna durante Fiorentina-Napoli. Tutto è iniziato quando un tifoso napoletano che siedeva in tribuna si è alzato in piedi e ha iniziato a fare gesti volgari nei confronti della curva Fiesole. Gesti che non hanno portato a una reazione da parte dei tifosi della Fiorentina che si sono limitati a prendere il tifoso a male parole senza però arrivare al contatto fisico. Situazione che si è risolta quando dopo le numerose e plateali provocazioni del tifoso napoletano gli steward lo hanno costretto a spostarsi prima che la situazione potesse degenerare