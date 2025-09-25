Bucciantini: “Dzeko ad oggi, non può essere titolare in SerieA. Il mercato ha complicato l’idea di squadra”

Bisogna cominciare a fare punti e allora sarà più facile anche avere tempo e pazienza. O sono tutti in discussione o nessuno

Marco Bucciantini è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni del Pentasport analizzando il mercato della Fiorentina, dicendo la sua sul mercato viola e sul reparto offensivo: "E' un momento difficile, domenica c'è il Pisa e poi la Roma. Bisogna cominciare a fare punti e allora sarà più facile anche avere tempo e pazienza. O sono tutti in discussione o nessuno. Ragioniamo anche com'è stata fatta la squadra. A me Piccoli piace come attaccante, ma com'è che è esploso?: Quando si è sentito 'indiscusso' e tutti che giocavano per lui a Cagliari.

"Questo attaccante per me era un investimento clamoroso, perchè abbiamo acquistato una lussuosa riserva di Kean, perché pensavamo che Moise potesse uscire al 65', oppure rifiatasse una volta al mese, ma giocare insieme no, toglie qualcosa ad entrambi. Però non puoi far giocare Dzeko. Il bosniaco non può giocare, in questo momento, titolare in Serie A. Eventualmente ti può dare una grande mano in Europa e sicuramente anche in campionato, soprattutto per il suo tipo di mentalità, però non puoi costruire una squadra pensando a Dzeko titolare com'è stato fatto per tutta l'estate. Qualche scelta nel mercato ha un pò complicato l'idea di squadra finale, a meno che tu non avevi paura di perdere Kean. Ripeto a me va bene, ma ogni scelta dev'essere ponderata. Ad oggi non vedo un titolare in questa squadra".