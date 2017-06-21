Bucciantini: "Borja Valero tiene insieme i pezzi di una squadra. Ha solo 32 anni, non è logoro..."

Con Borja Valero e Spalletti l'Inter sta facendo un grande salto di qualità

Il noto giornalista Marco Bucciantini, ospite nel corso della trasmissione Calciomercarto - L'originale in onda su Sky Sport, ha voluto esprimere la sua opinione circa la situazione di Borja Valero: "Borja Valero è un grande centrocampista, ha le qualità per tenere insieme i pezzi di una squadra e per questo motivo sarà molto utile alla nuova Inter di Spalletti. In più c'è da dire che ha solo 32 anni e quindi non può essere considerato già logoro, anche se quando quando la distanza fra i reparti aumenta può trovarsi in difficoltà".