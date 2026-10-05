Bucchioni: “Viery non è pronto, Fiorentina su Tiago Gabriel: richiesta sopra i 25 milioni”

Paratici vuole sfruttare i rapporti con Mendes

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni è tornato sull’interesse della Fiorentina per Tiago Gabriel, difensore del Lecce. Il giornalista ha evidenziato come il club viola sia alla ricerca di un centrale dopo aver constatato che Viery avrà bisogno di tempo, individuando nel 22enne portoghese un possibile rinforzo.

«Gli occhi sono caduti su Tiago Gabriel, 22 anni, centrale del Lecce», ha scritto Bucchioni, sottolineando però le difficoltà legate alla valutazione del giocatore: «La richiesta è molto alta, sopra i venticinque milioni». Nonostante il prezzo, la Fiorentina sarebbe pronta a fare un tentativo, anche grazie ai rapporti con Jorge Mendes, procuratore del difensore e agente, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo e Pedro Gonçalves.

Bucchioni ha poi ricordato l'intuizione di Pantaleo Corvino, che aveva acquistato Tiago Gabriel per circa un milione e mezzo di euro, definendolo «l’ultimo capolavoro di Corvino». Il giornalista ha infine sottolineato come il difensore avrebbe potuto essere scoperto prima, visto che «nel Lecce già l’anno scorso aveva fatto un campionato di alto livello».