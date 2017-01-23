Bucchioni: "Via al nuovo corso con i giovani. Se la Fiorentina gioca come sa non ha rivali..."

Antognoni ha contribuito a migliorare l’ambiente. Spero in uno straordinario girone di ritorno

Enzo Bucchioni, ai microfoni di Radio Bruno, ha speso alcune parole circa il monento positivo che la Fiorentina sta attualmente attraversando: "Puntare sui giovani deve essere il nuovo corso del calcio italiano. Va bene comprarli e valutarli, ma servono anche giocatori più esperti e in grado di dare qualità tecnica ed esperienza migliori. Doveri? Mi sembra troppo autoritario, non lo amo. Preferisco i fischietti più duttili. La gara del San Paolo dell’anno scorso era stata uno dei più belli spettacoli del calcio: quando la Fiorentina gioca come sa non ha rivali e lo ha dimostrato, anche se quest’anno ha perso qualcosa. Se devo dare una percentuale dico 50 e 50: le ultime sfide contro il Napoli sono state emblema di spettacolo. Antognoni ha contribuito a migliorare l’ambiente, così come Kalinic e Chiesa. Queste cose non vengono per caso e magari quest’anno potrebbe esserci un girone di ritorno straordinario. Attenzione però, mancano ancora molti giocatori da recuperare".