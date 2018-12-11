Bucchioni: "Una cordata ha offerto 180 milioni per la Fiorentina, la risposta dei Della Valle..."

Queste le parole a Radio Blu del giornalista Enzo Bucchioni: “A forza di dare credito credo che i bonus siano finiti. Siamo ai titoli di coda e non vedo proprio un Diego Della Valle che arriva a Fire...

Queste le parole a Radio Blu del giornalista Enzo Bucchioni: “A forza di dare credito credo che i bonus siano finiti. Siamo ai titoli di coda e non vedo proprio un Diego Della Valle che arriva a Firenze e dice rilanciamo tutto. Hanno avuto un’occasione storica, purtroppo, dopo la morte di Astori. Loro sono stati encomiabili in quel periodo ma pensavo che avremmo rivisto una loro presenza più costante, un ritorno della passione e invece…Il rapporto con la città mi sembra addirittura peggiorato e mi sembra una situazione altamente complicato. Gli acquirenti ci potrebbero essere, basta avere la volontà di venderla la Fiorentina. So che una cordata cinese tramite un noto avvocato fiorentino si è presentata con una disponibilità di 180-190 milioni di euro e che non si sono nemmeno seduti a trattare. Come puoi chiedere 250 milioni per una società che non ha immobili e con una squadra peggiorata nel corso del tempo?”.