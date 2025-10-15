Bucchioni su Gudmundsson: “ In Nazionale fa quello che vuole. Alla Fiorentina ha responsabilità tattiche”

Enzo Bucchioni, noto giornalista sportivo, ha parlato del diverso rendimento di Gudmundsson tra nazionale e Fiorentina.

Nel pomeriggio,durante “ Maracanà “ il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del rendimento diverso in nazione di Albert Gudmundsson, autore di due grandi partite con la sua Islanda.

Come si spiega questo rendimento diverso di Gudmundsson tra Fiorentina e Nazionale?

“E’ da un anno e mezzo che lo si aspetta. Per come ho capito io è uno che deve andare in campo e fare quello che vuole, trovarsi la posizione in campo. E in nazionale è così, lo levi dalle responsabilità tattiche. Ha pagato poi il salire di livello, le pressioni. Poi magari basta qualcosa per sbloccarsi, ma passa il tempo e in viola è sempre lo stesso”.