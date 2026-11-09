Bucchioni: "Sono i viola a dover recriminare su ieri, la Fiorentina meritava di vincere nettamente"

Il giornalista è intervenuto per commentare il pareggio della Fiorentina

La scossa c'è ed è evidente. Su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato nel suo editoriale il momento della Fiorentina dopo il match contro la Juventus, soffermandosi sulla ripresa mostrata dalla squadra sotto la guida di Paolo Vanoli e sulle grandi recriminazioni viola per il risultato finale.

Una Fiorentina grintosa e la crisi bianconera

I viola hanno sfoderato una prestazione di alto livello, affrontando i bianconeri a viso aperto e portandosi avanti nel punteggio per ben due volte. Una prova di forza che Bucchioni commenta così:

"Ha pareggiato anche la Juve, fermata da una Fiorentina grintosa e coraggiosa. Anzi, è stata la squadra viola in netta ripresa, ha giocato la miglior partita della stagione, ad andare in vantaggio per due volte. L'ultimo pari della squadra di Spalletti è arrivato solo grazie a una papera di De Gea."

Dall'altro lato, la prestazione della Juventus conferma un momento di evidente appannamento tattico e mentale. Bucchioni non usa mezza misura per descrivere la situazione in casa bianconera:

"La Juve gioca a sprazzi, gli errori in difesa sono disarmanti, troppe le scelte individuali sbagliate anche in attacco, non si vede una squadra vera e la zona Champions è lontana sei punti."

Il rammarico dei viola e le polemiche

Nonostante la buona prestazione e i segnali incoraggianti arrivati sul piano del gioco, la Fiorentina lascia sul campo due punti preziosi. L'editoriale sottolinea il contrasto tra le attese della vigilia e l'amaro in bocca a fine gara:

"Un altro passo indietro quando si aspettava il cambio di marcia, anche se manca un rigore per fallo di mano di Joao Mario che ha fatto infuriare i bianconeri."

Tuttavia, analizzando la produzione offensiva e il pallino del gioco rimasto per ampi tratti in mano ai gigliati, la conclusione di Bucchioni sulle ambizioni delle due squadre è netta: