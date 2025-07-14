Bucchioni: "Se Dodò non è convinto, lo lascerei andare. Ma non dove vuole lui, ma a chi porta più soldi"
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha così parlato anche della situazione legata al futuro di Dodo, in scadenza a giugno 2027 con la Fiorentina: "Se non dovesse essere convinto al...
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha così parlato anche della situazione legata al futuro di Dodo, in scadenza a giugno 2027 con la Fiorentina: "Se non dovesse essere convinto al 100% di rimanere in viola, lo farei partire con tranquillità. Un giocatore triste nello spogliatoio diventa controproducente, soprattutto per il nuovo percorso di Stefano Pioli. Andrebbe venduto, ma non dove vuole lui, ma nella squadra che offre la cifra migliore. Così vengono fatte le trattative da una grande società"