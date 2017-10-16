Bucchioni: "Questa Fiorentina non ha ancora molto autostima, basta un soffio di vento e va in difficoltà"

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Ieri la Fiorentina ha giocato meglio con nuovo modulo. Quello che ha fatto Veretout ieri, lo può fare Benassi che ancora non abbiamo vist...

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Ieri la Fiorentina ha giocato meglio con nuovo modulo. Quello che ha fatto Veretout ieri, lo può fare Benassi che ancora non abbiamo visto al meglio. Con tre centrocampisti la difesa viene coperta meglio. Anche Badelj è andato bene. La Fiorentina non ha ancora completa autostima, quindi basta un soffio di vento per andare in difficoltà.

Se ieri fosse arrivato il pareggio dell’Udinese, sarebbe stata una mazzata pazzesca. Se il gioco migliora, migliora anche la squadra, ma non mi faccio illusioni. Aspetto con ansia Saponara. La squadra deve acquisire solidità. Ieri c’è stato un buon approccio alla gara. Mi aspetto che la squadra cresca, ci sono dei giocatori molto agonistici e questo è un bene"