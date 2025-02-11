Bucchioni punge Gudmundsson: "Pensa di essere il fenomeno che risolve tutto. Non mi piace l'atteggiamento"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni, ha così parlato di Albert Gudmundsson dopo la sconfitta per 2-1 della Fiorentina contro l'Inter: "A me non è mai piaciuto come atteggiamento da...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni, ha così parlato di Albert Gudmundsson dopo la sconfitta per 2-1 della Fiorentina contro l'Inter: "A me non è mai piaciuto come atteggiamento da inizio anno, ha sempre dato l'impressione di pensare di essere il fenomeno che entra e risolve tutto e di aver perso l'umiltà. Non vorrei, banalmente, che il calciatore fosse davvero convinto di essere un campione assoluto e abbia perso di vista da dove viene, ossia da un ottimo anno al Genoa. Deve mettere a disposizione le sue qualità per la Fiorentina, altrimenti si fa fatica. Certo, non può naturalmente fare ciò che fa Beltran, ma deve ruotare attorno a Kean trovandosi la posizione, però ora deve far vedere le sue qualità. Non va creato un caso, ma bisogna far capire al calciatore che può essere un valore aggiunto perché può trascinare la Fiorentina in Champions League”.