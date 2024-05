Bucchioni: “Prima di Atene viene Cagliari, sarà partita vera, bisogna qualificarsi alla Conference”

Durante il Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni che ha parlato della situazione generale in casa Fiorentina: “Pensiamo al Cagliari, manca una settimana ancora, bisogna concentrarsi prima sulla trasferta sarda che ti può dare la qualificazione in Conference per il terzo anno di fila. Italiano farà un turnover ragionato per portare tutti in forma ad Atene. Se fai troppo turnover, i titolari sarebbero arrugginiti mercoledì prossimo invece devono essere tonici ed allenati. Domani mi aspetto Belotti dall’inizio perché va recuperato e, se entra dopo, fa più fatica, invece sarà importante e va rimesso a posto. Lo puoi alternare a Nzola che prima non avevi, hai un’opportunità in più. La Fiorentina è cresciuta tanto in questo ciclo, ha fatto esperienza ed è maturata dai suoi errori, basta vedere Brugge.”

Sulla stagione viola: “Sei ottavo, è il posto che ti compete per il valore della rosa, hai il Bologna davanti che non ti aspettavi, ma dietro il Napoli che era più forte di te sulla carta. Hai giocato 120 partite, sei stato sfortunato con tutti i pali che hai preso, bastava aver segnato dei rigori in più. Di certo in campionato si poteva fare di più, ma la stagione rimane buona. Non so in quanti momenti della nostra storia abbiamo vissuto dei periodi migliori di questi. Hai avuto dei giocatori che non hanno reso da subito, ma che poi ti hanno aiutato come Beltrán o Nzola che ha iniziato a farci vedere qualcosa solo ora, in più Nico è stato infortunato per due mesi.”