Bucchioni: "A Pioli in estate ne hanno fatte di tutti i colori. Ora è italianista..."

Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno:" Pioli ha fatto l’italianista, in questo caso è un pregio. Ha studiato una squadra prevedibile. In estate gliene hanno fatte di tut...

A cura di Redazione Labaroviola 11 dicembre 2017 15:26

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