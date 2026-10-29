Bucchioni perplesso: "Che senso ha cambiare due giocatori a tre minuti dalla fine? Sono sostituzioni inutili"

Il commento di Enzo Bucchioni dopo il pareggio per 2-2 della Fiorentina contro l'Atalanta che non stravolge la classifica dei viola

È terminata da pochi minuti Fiorentina-Atalanta con un pareggio dei ragazzi di Vanoli che non vanno oltre il 2-2 contro i bergamaschi al Franchi.

Ecco le parole di Enzo Bucchioni che è intervenuto a caldo microfoni di Radio Bruno: dopo il pareggio che fa porta la Fiorentina con 5 punti in 9 partite:

"Bicchiere mezzo vuoto dal punto di vista del risultato, dal punto di vista della prestazione mezzo pieno. Sono 9 partite, è un test Importante. La squadra migliora nella fase offensiva ma non migliora nella fase difensiva ma è una Fiorentina sempre malata che sta un po meglio. Ci vorrà del tempo e del lavoro per trovare una quadra"

Su Oulai:

"È un tema che tiriamo fuori periodicamente da agosto. La soluzione c'è, se devi giocare con tre centrocampisti, con due non ce la fa. Devi mettere Fagioli mezzala e Oulai davanti alla difesa. Oulai ha più energia e si muove molto, Fagioli ha più qualità. Fagioli è un giocatore che fa delle cose buone e delle cose meno buone, non ha continuità. Ha perso la palla dell'1-0, ti fermi li col sedere per terra. É anche la prestazione, la mancanza di grinta, di cattiveria. Fagioli non è un leader, può essere un leader tecnico quando fa la giocata ma ti serve il leader caratteriale, questo Fagioli non lo è mai stato. Su questo Vanoli deve fare una grande riflessione, se un grande allenatore come Mancini dice che non può giocare davanti alla difesa, deve farlo anche Vanoli"

Sulle scelte di Vanoli:

"Pellegrino si è mosso non male, poi il gol non l'ha fatto. Che senso ha cambiare due giocatori a tre minuti dalla fine? Se volevi vincere dovevi fare dei cambi prima, hai levato un centravanti e ne hai messo un altro, hai levato un esterno e ne hai messo un altro. Sono sostituzioni inutili, questa non l'ho capita. Questa era una partita da vincere assolutamente, bisogna ora recuperare i punti che non hai preso stasera con il Sassuolo. Sarà un campionato di sofferenza, la sorpresa è Joao Mario. L'ho visto giocare con la Juventus e non mi aveva fatto una buona impressione, stasera ha tirato fuori una buona prestazione."



