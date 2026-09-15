Bucchioni: "Non avrei fatto una rotazione profonda, una formazione titolare va creata"

Le parole di Enzo Bucchioni dopo la formazione ufficiale dei viola nel derby di Coppa Italia contro il Pisa

Enzo Bucchioni è intervenuto nel consueto spazio prepartita del Pentasport di Radio Bruno a margine della formazione scelta da Paolo Vanoli per il derby con il Pisa valido per i 16esimi di Coppa Italia.

Ecco le parole del noto giornalista:

"La situazione è abbastanza chiara, il tempo va dato anche a Vanoli. Questa è una squadra da assemblare, i giocatori ci piacciono ma si devono conoscere e hanno bisogno di maggior tempo per funzionare. Va aspettata questa squadra, ti farà vivere momenti emozionanti come ha fatto Mastantuono a Venezia. La valutazione dei giocatori che stanno meglio dovrà farla l'allenatore. Una rotazione profonda io non l'avrei fatta ma evidentemente Vanoli vuole vedere sul campo la reazione anche di altri giocatori. Una formazione titolare va creata, è importante che stasera non esca Mastantuono. Avrei visto volentieri Oulai e Fagioli insieme, gli esperimenti li puoi fare in amichevole, questa non è un'amichevole. Vediamo come si evolve, sono due giocatori forti che speriamo che non si escludono. Siamo in una fase di ricostruzione"



Su Brescianini:

"E' una riserva per quello che ha fatto vedere l'anno scorso e anche in questo inizio di stagione. Ha fatto fatica già l'anno scorso, c'era bisogno di fisicità ma Grosso l'ha messo da parte ma per Vanoli è un buon giocatore che gli è stato spessissimo utile. Nella nuova Fiorentina che punta sulla qualità, Brescianini credo farà fatica e non penso possa concorrere per fare il titolare"