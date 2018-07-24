Bucchioni: "Mercato triste e società in difficoltà. Berardi impossibile, su Jesè..."
Il giornalista Enzo Bucchioni, ha commentato le ultime vicende di casa Fiorentina a Radio Blu: “Vedo una società in chiara difficoltà che non riesce a trovare uno sponsor. Aspettiamo un giocatore di m...
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2018 19:14
Il giornalista Enzo Bucchioni, ha commentato le ultime vicende di casa Fiorentina a Radio Blu: “Vedo una società in chiara difficoltà che non riesce a trovare uno sponsor. Aspettiamo un giocatore di maggior qualità in mezzo al campo. Berardi? Non credo la proprietà voglia spendere più di 20 milioni per un singolo. Jesè? Non lo prenderei, rischia di rivelarsi un giocatore simile a Tello. Vedo in linea generale un mercato di una tristezza assoluta”.