Bucchioni: "Mercato inesistente fino ad ora. Mancano un centravanti, un regista e un terzino"

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“Questa Fiorentina non è stata costruita benissimo, con delle lacune che c’erano anche lo scorso anno. Il mercat...

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Questa Fiorentina non è stata costruita benissimo, con delle lacune che c’erano anche lo scorso anno. Il mercato è stato improvvisato e non ha portato niente. C’è chi ha dato 7 al mercato, ma fino ad ora non ha inciso per niente. La Fiorentina è in mezzo al guado. Mancano una chioccia per Lafont, un terzino destro, un costruttore di gioco e un vice Simeone. Ma era abbastanza evidente da agosto, in alcuni casi già da un anno e mezzo. Chiesa puo fare quasi tutto, ma non il centravanti. Se la Fiorentina finisse fuori dall’Europa League per il terzo anno sarebbe un fallimento. I problemi sono stati mascherati da molti, ora sono evidenti a tutti.”