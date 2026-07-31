Bucchioni: "Mastantuono non so se è pronto per il campionato italiano. Mi aspetto esterni più esperti"

Bucchioni in controtendenza sul possibile arrivo di Mastantuono alla Fiorentina: "Può diventare la ciliegina ma aspetto esterni che possano fare la differenza".

E' intervenuto a Radio Bruno il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni. Ha espresso la sua opinione sul possibile arrivo di Mastantuono alla Fiorentina: "Non so se è pronto per il campionato italiano. E' una stellina che tutti conosciamo e che tutti volevano l'anno scorso. L'ha preso il Real Madrid per quella cifra lì (45 milioni ndr). Mi aspetto dei giocatori pronti per il ruolo di esterno. Mastantuono può diventare la ciliegina".

Su Paratici e sui suoi "buoni uffici" col Real: "Non è da tutti lavorare con il Real Madrid, si dice che Paratici abbia buoni rapporti grazie ai 12 anni alla Juventus. Ci sono molte positività se l'operazione andasse in porto. Mi aspetto però che parallelamente stiano trattando esterni pronti che possano fare la differenza".