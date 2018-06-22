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Bucchioni: "L'Inter non molla Federico Chiesa, pronti ottanta milioni di euro"

Queste le parole di Bucchioni nel suo editoriale su tmw.com"Al piano studiato con Spalletti manca una pedina sulla quale l’Inter punta molto:Federico Chiesa. Con il padre del giocatore, come abbiamo g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2018 11:24
Bucchioni: "L'Inter non molla Federico Chiesa, pronti ottanta milioni di euro" -
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Queste le parole di Bucchioni nel suo editoriale su tmw.com

"Al piano studiato con Spalletti manca una pedina sulla quale l’Inter punta molto:Federico Chiesa. Con il padre del giocatore, come abbiamo già scritto, il contatto è di oltre un mese fa e la proposta interessantissima. Nonostante i no della Fiorentina e del patron Della Valle, l’Inter non molla la presa. Al momento giusto, quando i conti lo consentiranno e il momento del mercato sarà propizio, proverà a minare le resistenze viola con unaofferta dai settanta agli ottanta milioni"

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