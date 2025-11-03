Bucchioni: “L’assenza di Commisso è dovuta a gravi motivi personali, per questo c’è il vuoto di potere”

Il noto giornalista ed editorialista Fiorentino Enzo bucchioni ha parlato della situazione della Fiorentina su Tuttomercatoweb, queste le sue parole:

“In picchiata libera, invece, la Fiorentina penultima che potrebbe diventare ultima se stasera il Genoa non perde. Quattro punti e neppure una vittoria in dieci gare, ultima la sconfitta casalinga con il Lecce: una partenza cosi non salverebbe neppure Guardiola.

Se la Fiorentina avesse una società in grado di decidere, Pioli avrebbe dovuto essere esonerato al fischio finale di ieri. Ma anche prima. Il vuoto decisionale per l’assenza forzata di Commisso per gravi motivi personali e le dimissioni di Pradè adesso è enorme. Chi valuta? Chi decide?

L’esonero di Pioli sembra comunque scontato anche se il licenziamento costa una cifra assurda visti i tre milioni annui per tre stagioni.

Ma la Fiorentina, in ritiro punitivo al Viola Park, in attesa di mettere in società qualcuno di calcio, da oggi potrebbe essere comunque affidata all’allenatore della primavera Galloppa per la gara di Conference di giovedi e la sfida

salvezza di domenica con il Genoa.

In attesa della sosta per le nazionali utile per riflettere e decidere chi sarà il nuovo direttore sportivo che a sua volta dovrà scegliere un nuovo allenatore. In pole position c’è Vanoli, ma prima s’aspetta l’addio di Pioli. Ma dare un senso a quello che fa la Fiorentina oggi è praticamente impossibile.