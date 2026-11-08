Bucchioni: "La miglior partita stagionale. La Fiorentina meritava di vincere, è un netto passo in avanti"

La fiducia di Enzo Bucchioni dopo il pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Juventus

Enzo Bucchioni ha commentato il pareggio emozionate tra Fiorentina e Juventus.

Il giornalista toscano ha rilasciato il suo commento a caldo nel postpartita di Radio Bruno.

"A me fa arrabbiare soltanto il risultato. La Fiorentina avrebbe meritato di vincere questa partita. È stato un netto passo in avanti, Vanoli ha presentato una squadra più coraggiosa. Stasera ho visto la Fiorentina capace di ricompattarsi, c'è uno spirito di squadra, i progressi stasera si sono visti. Se non ci fosse stata la papera di De Gea potevi portarla a casa, non avere vinto questa partita un po di amaro te lo lascia. Con questa determinazione e con questa voglia le cose possono andare a posto. Questa sosta da un po noia, non sai come i giocatori li trovi. Per me è la miglior partita stagionale e portiamo a casa qualche certezza in più come il fatto che abbia giocato Oulai. Hai visto qualcosa di diverso, un energia diversa anche con qualche eccesso. Un giocatore che non deve più uscire dal campo, io lo farei giocare insieme a Fagioli."