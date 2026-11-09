Di Canio attacca Bremer: "Sei un pollo, esulta, non fare la faccia da colpevole dopo il gol"

L'ex giocatore ha criticato l'atteggiamento del centrale brasiliano

L'ex giocatore Paolo Di Canio ha criticato l'atteggiamento del capitano bianconero in occasione del gol segnato ieri al Franchi contro la Fiorentina: "Bremer, sei il capitano della Juve, ti stai giocando tutto e cosa fai? Segni e dici sottovoce ai compagni che esultano, mannaggia, non venite, ora ci levano il gol. Ma hai segnato, esulta, non perché devi rubare, ma nessuno sa se l'hai toccata di mano. Non è un episodio clamoroso, ma intanto esulta, poi se te lo tolgono va bene. Sei un pollo, un tonno, non hai mica fatto una vigliaccata. Se l'avessero tolto non sarebbe stato uno scandalo, ma sono quelle cose che lasciano il dubbio."