Moviola Corriere dello Sport sentenzia: "Possibile pallone inaspettato sul mani di Joao Mario ma è più rigore che no"

L'episodio chiave della gara resta il tocco di mano di João Mário: Colombo e Di Paolo al VAR lo giudicano inaspettato, ma i dubbi sulla concessione del rigore sono tutt'altro che marginali

Un altro uscito non benissi-mo dall’ultima partita (Lazo-Cagliari), lascia qualche dubbio, soprattutto un tocco di braccio di João Mario in area di rigore. Bremer, ok il gol: più parte esterna del deltoide che braccio. Nel complesso tiene una linea di intervento abbastanza coerente.

Più RIGORE CHE...

Colpo di testa di Dragusin, Kolo Muani non trova il pallone, che rimbalza fra le gambe di João Mario e schizza su, finendo sotto il braccio sinistro (più verso il gomito) di João Mario. Colombo lo ha considerato il pallone inaspettato, ma certo che non era velocissimo e il giocatore viola aveva il tempo per controllarlo meglio. Più rigore che no.

RAVVICINATO

Corretto non intervenire sul tocco di braccio ancora di João Mario su tiro ravvicinato di Woltemade

CORRETTO

Annullata la rete di Dragusin: corretto, spinta a due mani sulla schiena di Bremer prima di saltare, decisione presa in campo.

RISCHIO ROSSO

Oulai ha rischiato il doppio giallo: durissimo l’interven-to su Koopmeiners nel primo tempo (manca giallo), nella ripresa viene ammoni-to (pare più per proteste) e subito dopo abbatte Boga.



NO RIGORE

Tiro di Kolo Muani, Viery ha le braccia dietro la schiena, pallone sul gomito destro, non punibile.

VAR: Di Paolo6

Astenuti?

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport