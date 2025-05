Bucchioni: “La Fiorentina vede in Palladino il nuovo Allegri. Rinnovo controcorrente in stile Commisso”

Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni si è espresso sul rinnovo di Raffaele Palladino nella sua ‘Analisi’ su La Gazzetta dello Sport: “Potremmo anche chiamarlo contropiede. Nel momento più complicato e decisivo della stagione, a poche ore dalla semifinale con il Betis, la Fiorentina che fa? Prolunga di un anno, fino al 2027, il contratto di Raffaele Palladino. È una mossa inattesa, controcorrente, ma in perfetto stile Commisso, un presidente che ragiona di calcio in modo originale, personalissimo. Un uomo che ama andare oltre gli stereotipi del pallone, che spesso privilegia le persone ai risultati, come quando provocatoriamente propose di fare una statua per Beppe lachini mentre con la sua Fiorentina stava scivolando verso il fondo della classifica”.

Infine: “C’è chi avrebbe visto bene per il futuro un allenatore più maturo, in linea con le ambizioni della società, ma il ragionamento di Commissopuò essere corretto. Dopo aver pagato l’Erasmus a un giovane e averlo fatto crescere, che senso avrebbe non continuare con lui? La fiducia in Palladino sembra tanta, forse maturata vedendolo lavorare tutti i giorni, analizzando le sue idee, parlando con i giocatori. La Fiorentina ha fatto un investimento e non si è pentita, all’interno della società qualcuno vede il nuovo Allegri. Auguri”.