Bucchioni: "La Fiorentina vale il Chievo ma non è possibile. Non si può avere una squadra cosi mediocre"

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"La situazione è triste. La Fiorentina non può essere questa. Questa è una squadra modesta, con giocatori mediocri. La Fiorentina vale il...

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"La situazione è triste. La Fiorentina non può essere questa. Questa è una squadra modesta, con giocatori mediocri. La Fiorentina vale il Chievo. I punti che la Fiorentina ha non sono bugiardi. A fine mercato sono stati presi giocatori che non voleva più nessuno. Non vedo la famosa luce in fondo al tunnel. Sono stati commessi errori da parte di giocatori modesti. Pioli ha preparato la gara in modo presuntuoso, non può permettersi un gioco presuntuoso contro la Roma, non esiste che la Fiorentina vada a giocarsela con la Roma, avrei preferito umiltà"